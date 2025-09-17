Двухлетнюю девочку внесли в украинскую базу «Миротворец»

Ранее в базу данных сайта «Миротворец» неоднократно вносили российских детей за посещение территорий ДНР и ЛНР вместе с родителями. В 2021 году в списках оказалась 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова, а также дети в возрасте от 4 до 17 лет. Сайт, созданный в 2014 году, регулярно публикует персональные данные лиц, которых считает нарушителями территориальной целостности Украины.