МАК обнародовал отчет о трагедии с упавшим под Тындой Ан-24

Стали известны некоторые подробности о расследовании крушения самолета Ан-24 под Тындой, где погибло 48 человек. Предварительный отчет опубликовал Международный авиационный комитет.
«МАК публикует промежуточный отчет (предварительная справка) по результатам расследования авиационного происшествия, произошедшего 24 июля 2025 года в районе аэропорта Тынды в Амурской области», — пояснили в пресс-службе МАК.
В комитете уточнили, что документ был подготовлен на основе российских и международных нормативных актов. Также отмечается, что представленная информация является предварительной. Она может быть дополнена или изменена в ходе дальнейшего расследования.
Комитет продолжает работу по сбору и анализу данных об экипаже, его действиях до и во время полета. Оценивается работоспособность систем самолета. После завершения всех процедур будет опубликован окончательный отчет.
Согласно предварительной информации, Ан-24, рухнувший под Тындой в июле 2025 года, был разрушен и уничтожен из-за наземного пожара после авиакатастрофы. На борту находилось 48 человек, никто из них не выжил.
