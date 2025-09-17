Президент Польши уклонился от ответа на вопрос о сбитии БПЛА

В Польше прокомментировали инцидент с БПЛА.
Президент Польши Кароль Навроцкий не ответил прямо на вопрос о готовности его страны сбивать беспилотники в небе над Украиной при их приближении к госгранице. Он давал интервью французскому телеканалу.
«Наша армия сбивает беспилотники, как только они пересекают границу Польши», — сказал Навроцкий журналисту канала LCI. Он добавил, что несет ответственность за воздушное пространство внутри границ государства.
Инциденты с пересечением польской границы беспилотниками участились после массированных ударов российских войск по объектам на территории Украины, когда, по данным Варшавы, несколько дронов якобы залетели в польское воздушное пространство. Польские военные ранее уже открывали огонь по таким объектам, а Москва выразила готовность обсудить ситуацию на двусторонних консультациях.