На Камчатке за сутки зарегистрировали 14 афтершоков магнитудой до 5,5

Ранее исследователи зафиксировали опасный «красный прилив» в Авачинской губе и предупредили: употребление выловленных там морепродуктов представляет смертельную угрозу. В акватории от бухты Моховая до полуострова Завойко наблюдается интенсивное окрашивание воды в красный цвет. Анализ проб показал резкий рост численности микроводорослей Alexandrium tamarense. Этот вид производит сакситоксин — мощный нейропаралитический яд, который скапливается в организмах мидий, крабов, иглокожих и донных рыб.