Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над российскими регионами

Информация о возможных последствиях или повреждениях не поступала.

Источник: Аргументы и факты

Российское Министерство обороны сообщило о перехвате и уничтожении пяти украинских беспилотников над приграничными регионами вечером 16 сентября.

Согласно официальной информации, с 21:30 до 23:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО ликвидировали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Два из них были сбиты в Белгородской области, еще два — в Ростовской, а один — в Воронежской.

В Минобороны подчеркнули, что атака была своевременно отражена, и все воздушные цели нейтрализованы. Информация о возможных последствиях или повреждениях не приводится.

Ранее сообщалось, что военный ВСУ подорвался на российском дроне, который нашел на дороге и забрал с собой.

