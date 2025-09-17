Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над российскими регионами

Российское Министерство обороны сообщило о перехвате и уничтожении пяти украинских беспилотников над приграничными регионами вечером 16 сентября.
Согласно официальной информации, с 21:30 до 23:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО ликвидировали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Два из них были сбиты в Белгородской области, еще два — в Ростовской, а один — в Воронежской.
В Минобороны подчеркнули, что атака была своевременно отражена, и все воздушные цели нейтрализованы. Информация о возможных последствиях или повреждениях не приводится.
Ранее сообщалось, что военный ВСУ подорвался на российском дроне, который нашел на дороге и забрал с собой.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше