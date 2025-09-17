В последнее время ВСУ терпят поражение практически по всей линии фронта. По мнению местных СМИ, военное командование Украины замалчивает наступление ВС РФ в Днепропетровской области, пишет RT. Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу заявил, что готов встретиться с президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без каких-либо условий, передает «Национальная служба новостей». Однако обсуждать мир в Москве он по-прежнему не соглашается.