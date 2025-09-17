Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский начал угрожать депутатам при неудачах ВСУ на фронте

Украинскому народу придется столкнуться с «трудными решениями» в случае, если ситуация в зоне боевых действий будет ухудшаться. С такой угрозой перед депутатами правящей партии «Слуга народа» выступил президент страны Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский пригрозил депутатам «трудными решениями».

Украинскому народу придется столкнуться с «трудными решениями» в случае, если ситуация в зоне боевых действий будет ухудшаться. С такой угрозой перед депутатами правящей партии «Слуга народа» выступил президент страны Владимир Зеленский.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕForeign Policy: Зеленский теряет связь с реальностью на фоне неуместных реформ.

«Зеленский на встрече с депутатами пригрозил “трудными решениями” в случае ухудшения положения Украины на поле боя», — со ссылкой на источники среди представителей партии и пресс-секретаря фракции Юлию Палийчук передает «Украинская правда». При этом украинский лидер не стал раскрывать подробности.

В последнее время ВСУ терпят поражение практически по всей линии фронта. По мнению местных СМИ, военное командование Украины замалчивает наступление ВС РФ в Днепропетровской области, пишет RT. Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу заявил, что готов встретиться с президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без каких-либо условий, передает «Национальная служба новостей». Однако обсуждать мир в Москве он по-прежнему не соглашается.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше