Родители девочки-инвалида потребовали от врачей в Королеве 15 миллионов рублей

Родители шестилетней девочки-инвалида потребовали 15 миллионов рублей от больницы в подмосковном Королеве, врачей которой обвинили в развившейся у ребенка водянке. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
— Во время родов в 2019 году произошли осложнения. Врач-акушерка проигнорировала показания, которые указывали на недостаток кислорода у малыша. В результате медики не стали делать кесарево сечение, и девочка появилась на свет естественным путем. Но новорожденной сразу стало плохо. Проведенное обследование выявило кровоизлияние, из-за которого в ее голове образовался тромб, — говорится в публикации.
При этом врачи заверили родителей, что у доношенных детей в таких случаях все проходит само, и выписали ребенка в тяжелом состоянии.
Дома девочке стало хуже. Кроме того, у нее начала расти голова, и мать настояла на ее госпитализации. Назначенная только через два месяца магнитно-резонансная томография установила, что из-за кровоизлияния, после которого малышку выписали, у нее развилась водянка. Обхват ее головы на тот момент достиг 46 сантиметров. Экстренная операция остановила процесс, но последствия оказались необратимы.
Девочке сейчас шесть лет. Она не может самостоятельно пить, есть и ходить в туалет. Ее мать была вынуждена уволиться. При этом реабилитацию родители девочки оплачивают самостоятельно.
Адвокат Юлия Юдина сообщила Telegram-каналу, что вину врачей Королевского роддома подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Также было установлено, что все диагнозы девочки приобретены уже после рождения. Против врачей было возбуждено уголовное дело, но через пять лет его прекратили из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Теперь родители ребенка пытаются добиться компенсации через гражданский суд.
В Уфе врач-анестезиолог случайно ввела катетер двухлетнему ребенку в легкое вместо вены. Из-за этой ошибки мальчик умер.