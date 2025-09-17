Родители девочки-инвалида потребовали от врачей в Королеве 15 миллионов рублей

Дома девочке стало хуже. Кроме того, у нее начала расти голова, и мать настояла на ее госпитализации. Назначенная только через два месяца магнитно-резонансная томография установила, что из-за кровоизлияния, после которого малышку выписали, у нее развилась водянка. Обхват ее головы на тот момент достиг 46 сантиметров. Экстренная операция остановила процесс, но последствия оказались необратимы.