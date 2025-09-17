Ричмонд
Политолог Коновалова: устранение Мадуро способно ударить по России

Гипотетическое устранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе конфликта с США может нанести удар по интересам России в Латинской Америке. Об этом сообщила политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики Санкт-Петербургского государственного университета Ксения Коновалова-Алхименкова.

Конфликт США и Венесуэлы может отразиться на РФ.

«Момент для решительных мер поддержки для России неудачный, так как мы ориентированы на “дух Аляски” и имеем дела поважнее, чем обострять отношения с США», — процитировала Коновалову-Алхименкову Лента.ру. Преподаватель отметила, что давление со стороны Вашингтона на дружественный Москве Каракас — существенная проблема для РФ на фоне текущей международной повестки.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМадуро предупредил США о последствиях насильственной смены власти в Венесуэле.

Политолог также подчеркнула, что сценарий отстранения Мадуро с поста главы государства на данный момент маловероятен. В то же время она подчеркнула наличие определенных рисков, способных спровоцировать полномасштабный конфликт.

Как сообщало URA.RU, Венесуэла обвинила США в конфликте после нападения эсминца на рыбаков. Операция не имела никакой стратегической соразмерности и представляла собой прямую провокацию, вызванную незаконным применением чрезмерных военных средств, подчеркнули в Каракасе.

Ранее американские военные уничтожили корабль из Венесуэлы, на котором перевозили наркотики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его информации, были ликвидированы 11 участников венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

