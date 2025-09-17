В небе над Воронежем уничтожили беспилотник

Украинский БПЛА был сбил вечером 16 сентября над Воронежем. Пострадавших в результате падения обломков дрона нет. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Он подчеркнул, что в городе отменена непосредственная угроза воздушного удара. При этом в регионе сохраняется беспилотная опасность.
«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Александр Гусев.
Ранее, ночью 16 сентября, ВСУ попытались атаковать территорию Ростовской области. В результате дроны сбиты над пятью районами региона. При падении фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Последствия ликвидированы.