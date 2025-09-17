Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Воронежем уничтожили беспилотник

Силами ПВО вечером 16 сентября над Воронежем сбит БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинский БПЛА был сбил вечером 16 сентября над Воронежем. Пострадавших в результате падения обломков дрона нет. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он подчеркнул, что в городе отменена непосредственная угроза воздушного удара. При этом в регионе сохраняется беспилотная опасность.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Александр Гусев.

Ранее, ночью 16 сентября, ВСУ попытались атаковать территорию Ростовской области. В результате дроны сбиты над пятью районами региона. При падении фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Последствия ликвидированы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше