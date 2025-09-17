Ричмонд
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Воронежем

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Воронежем в ночь на 17 сентября. О происшествии сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в своем telegram-канале.

В последние месяцы Воронежская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В августе дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уже уничтожали БПЛА, тогда был ранен сотрудник железнодорожной станции и повреждена инфраструктура. Власти региона продолжают информировать жителей о работе систем ПВО и призывают соблюдать осторожность.

