CNN Brazil: экс-президента Бразилии госпитализировали в сопровождении полиции

Ситуация вокруг бывшего главы государства обострилась после недавнего решения суда. 12 сентября стало известно, что Жаир Болсонару приговорен к 27 годам лишения свободы за попытку государственного переворота. Виновными были также признаны семь его ближайших соратников — среди них высокопоставленные министры и чиновники, участвовавшие в событиях ноября 2024 года. Ранее, 4 августа, Болсонару был отправлен под домашний арест после предъявления обвинений по этому делу.