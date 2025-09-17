Ричмонд
В Хабаровском крае устраняют последствия прорыва пульпопровода в реку Ул

Разлив пульпы при транспортировке отходов привел к загрязнению почвы и водных объектов.

Источник: Комсомольская правда

По требованию Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры в поселке Многовершинный ведутся работы по ликвидации последствий прорыва пульпопровода, принадлежащего АО «Многовершинное». Инцидент привел к выбросу в реку Ул значительного объема химических отходов, содержащих цианиды. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проверка, инициированная после публикаций в интернете, выявила грубые нарушения природоохранного законодательства. Разлив пульпы при транспортировке отходов привел к загрязнению почвы и водных объектов. По предписанию прокуратуры предприятие уже очистило местность, устранило дренирование сточных вод и отремонтировало поврежденный участок трубопровода. Начата укладка новой линии, организован экологический мониторинг.

В отношении компании возбуждены дела об административных правонарушениях по четырем статьям КоАП РФ, включая нарушение правил водопользования и загрязнение лесов. Ликвидация последствий инцидента и возмещение ущерба окружающей среде остаются на контроле природоохранной прокуратуры.