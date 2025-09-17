В Хабаровском крае устраняют последствия прорыва пульпопровода в реку Ул

Проверка, инициированная после публикаций в интернете, выявила грубые нарушения природоохранного законодательства. Разлив пульпы при транспортировке отходов привел к загрязнению почвы и водных объектов. По предписанию прокуратуры предприятие уже очистило местность, устранило дренирование сточных вод и отремонтировало поврежденный участок трубопровода. Начата укладка новой линии, организован экологический мониторинг.