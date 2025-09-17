Командир ВСУ, связанная со скандалом о хищениях, попала в список Forbes

Ранее украинский военный украл $24 тысячи на закупках хлеба для ВСУ. В Хмельницкой области раскрыта схема хищения средств, выделенных на продовольственное обеспечение армии: замкомбата и его сообщники подозреваются в присвоении 24 тысяч долларов при закупке хлеба для военнослужащих. Фигурантам предъявлено обвинение по трём статьям. Им грозит наказание в виде тюремного заключения до 12 лет.