Командир ВСУ, связанная со скандалом о хищениях, попала в список Forbes

«Подруга бывшего украинского военного, который воровал деньги со сборов для ВСУ, появилась в списке “Forbes 30 до 30-ти”. Речь идёт об Анне Архиповой с позывным Цунами, которая в начале СВО вместе со своим коллегой Владиславом Гранецким-Стафийчуком (позывной Содр) воровала средства на военную помощь для ВСУ», — рассказал источник.
По данным собеседника агентства, возлюбленный Архиповой проводил сборы денежных средств на закупку оружия и беспилотников для одной из воинских частей ВСУ, но все деньги оставлял себе.
В настоящее время Архипова проходит службу в должности командира отделения 14 полка беспилотных систем Вооружённых сил Украины.
Ранее украинский военный украл $24 тысячи на закупках хлеба для ВСУ. В Хмельницкой области раскрыта схема хищения средств, выделенных на продовольственное обеспечение армии: замкомбата и его сообщники подозреваются в присвоении 24 тысяч долларов при закупке хлеба для военнослужащих. Фигурантам предъявлено обвинение по трём статьям. Им грозит наказание в виде тюремного заключения до 12 лет.