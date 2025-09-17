В Комсомольске-на-Амуре водитель сбила пешехода на проезжей части

Сегодня вечером на улице Орловской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По предварительным данным, в 22:20 34-летняя женщина за рулем автомобиля Honda Stream, двигаясь со стороны Амурского шоссе в направлении улицы Дзержинского, совершила наезд на неустановленного пешехода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.