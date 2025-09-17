В Комсомольске-на-Амуре водитель сбила пешехода на проезжей части

Сегодня вечером на улице Орловской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По предварительным данным, в 22:20 34-летняя женщина за рулем автомобиля Honda Stream, двигаясь со стороны Амурского шоссе в направлении улицы Дзержинского, совершила наезд на неустановленного пешехода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации ГАИ, на момент ДТП пешеход находился на проезжей части без цели перехода дороги. Пострадавший с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Точные обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
Госавтоинспекция разыскивает очевидцев инцидента и просит граждан, располагающих какой-либо информацией или видеозаписями с регистраторов, обратиться по адресу: Комсомольск-на-Амуре, улица Вокзальная, 14, или по телефону дежурной части: