МАК обнародовал промежуточный отчёт по делу о крушении Ан-24 в Амурской области

В документе собраны сведения, полученные комиссией на данный момент: данные о техническом состоянии воздушного судна, анализ подготовки экипажа и его действий в полёте. Отчёт подготовлен в соответствии с российскими нормами расследования происшествий с гражданскими судами и международными требованиями, закреплёнными в приложении 13 к Конвенции ИКАО.