ERR: Евросоюз воздерживается от ужесточения визового режима для граждан России

Количество российских туристов, посещающих страны Европы, после резкого снижения в 2022 году снова растет.
«После летнего туристического сезона в Европе возобновились разговоры об отмене виз для граждан России. Однако среди государств-членов нет единого мнения по этому вопросу, и на данный момент более строгие меры не ожидаются», — сообщает ERR.
Ранее в Евросоюзе обсуждали введение полного запрета на въезд российских туристов. При этом пять стран отказались запрещать выдачу виз россиянам.
