Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ERR: Евросоюз воздерживается от ужесточения визового режима для граждан России

Евросоюз не планирует ужесточать визовый режим для граждан России в ближайшее время. По информации издания, среди стран-членов ЕС отсутствует консенсус относительно введения новых ограничений, и резких перемен в визовой политике ожидать не стоит.

Количество российских туристов, посещающих страны Европы, после резкого снижения в 2022 году снова растет.

Евросоюз не планирует ужесточать визовый режим для граждан России в ближайшее время. По информации издания, среди стран-членов ЕС отсутствует консенсус относительно введения новых ограничений, и резких перемен в визовой политике ожидать не стоит.

«После летнего туристического сезона в Европе возобновились разговоры об отмене виз для граждан России. Однако среди государств-членов нет единого мнения по этому вопросу, и на данный момент более строгие меры не ожидаются», — сообщает ERR.

Ранее в Евросоюзе обсуждали введение полного запрета на въезд российских туристов. При этом пять стран отказались запрещать выдачу виз россиянам.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше