Вертолет МЧС вылетел к озеру, куда упал вездеход с людьми

Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он также уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО «Икабья» филиала Гидрострой «ГеоТех».