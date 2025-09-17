Вертолет МЧС вылетел к озеру, куда упал вездеход с людьми

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен — РИА Новости. Вертолёт со спасателями вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России.
Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он также уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО «Икабья» филиала Гидрострой «ГеоТех».
После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
«Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолёте в Каларский муниципальный округ, где произошёл съезд гусеничного вездехода с геологами в озеро Амудиса», — говорится в сообщении.