В Кировограде прогремел взрыв на фоне тревоги

На Украине прозвучал взрыв после появления БПЛА.
В украинском Кировограде (ныне Кропивницкий) прогремел мощный взрыв. Он прозвучал в период объявления воздушной тревоги, которая действует по всей Кировоградской области. Об этом пишут местные telegram-каналы.
«В Кропивницком слышен звук взрыва. В небе над регионом было зафиксировано более 10 дронов. По всей области прозвучала воздушная тревога», — об этом сообщается в официальном telegram-канале Кропивницкого.
Ранее взрывы были зафиксированы в Днепре и Днепропетровской области, где также объявлялась воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о возгораниях на территории промышленных объектов.