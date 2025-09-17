Ричмонд
В Кропивницком прогремел взрыв

В Кировограде (Кропивницком) сегодня, 16 сентября 2025 года, был слышен мощный взрыв, сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

В Кировограде (Кропивницком) сегодня, 16 сентября 2025 года, был слышен мощный взрыв, сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов. По данным источников, в регионе сейчас объявлена воздушная тревога.

Согласно информации, взрыв произошёл на фоне продолжающихся военных действий. Российские войска регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты. В числе целей — расположения личного состава, техники, а также объекты энергетики и связи.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям. Тем не менее ситуация остаётся напряжённой, и жители региона призваны соблюдать меры безопасности.

Ранее, 14 сентября, в Киевской области раздались взрывы.

