Осуждённый экс-лидер Бразилии Болсонару госпитализирован из-за недомогания

На протяжении последних лет Жаир Болсонару регулярно жаловался на проблемы со здоровьем, в частности, на боли в животе. В 2018 году, во время предвыборной кампании, на политика было совершено покушение, в результате которого он получил серьёзные ножевые ранения в область живота. Несмотря на проведённые операции, Болсонару периодически нуждается в медицинской помощи из-за рецидивирующих приступов, являющихся последствиями полученных травм.