Осуждённый экс-лидер Бразилии Болсонару госпитализирован из-за недомогания

Жаир Болсонару, занимавший пост президента Бразилии с 2019 по 2022 год и недавно осуждённый более чем на 27 лет за предполагаемую попытку государственного переворота, был экстренно госпитализирован из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом заявил его сын Флавиу Болсонару, являющийся членом Федерального сената Бразилии.

Источник: Life.ru

В соцсети X он написал, что его отец почувствовал себя плохо, у него сильные приступы икоты, а также рвота и низкое давление. В связи с этим экс-президент был немедленно доставлен в одну из больниц столицы.

На протяжении последних лет Жаир Болсонару регулярно жаловался на проблемы со здоровьем, в частности, на боли в животе. В 2018 году, во время предвыборной кампании, на политика было совершено покушение, в результате которого он получил серьёзные ножевые ранения в область живота. Несмотря на проведённые операции, Болсонару периодически нуждается в медицинской помощи из-за рецидивирующих приступов, являющихся последствиями полученных травм.

Напомним, 12 сентября Жаира Болсонару приговорили к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о государственном перевороте. Он был признан виновным в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.