На поиски геологов в Забайкалье вылетели спасатели

Спасатели вылетели на вертолете в Каларский муниципальный округ Забайкальского края на поиски пяти пропавших геологов, чей вездеход утонул в озере Амудиса. Об этом сообщили в МЧС региона.

В Забайкалье вездеход с девятью геологами упал в озеро, МЧС занимается поисками.

«Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолете в Каларский муниципальный округ, где произошел съезд гусеничного вездехода с геологами в озеро Амудиса», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Главное управление МЧС Забайкальского края работает в режиме повышенной готовности. Ситуацию держат на особом контроле ведомство и губернатор Александр Осипов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоковой спуск к озеру: как поломка тормозов у вездехода унесла жизни пяти геологов.

Гусеничный вездеход компании «ГеоТех» (филиал «Гидростроя») с девятью геологами на борту, направлявшимися на разведку, съехал в озеро Амудиса 15 сентября при спуске с горы из-за отказа тормозов. По предварительным данным администрации Каларского района, машина набрала скорость и ушла под воду в 15 км от поселка Чина. Четверо геологов выбрались самостоятельно, на связь вышли 16 сентября. Судьба пятерых неизвестна.

Ранее сообщалось, что прокуратура Забайкальского края начала проверку после получения информации о происшествии с вездеходом, в котором находились геологи. По завершении установления всех деталей случившегося представители ведомства проведут правовую оценку соблюдения работодателем норм охраны труда и правил дорожной безопасности.