На поиски геологов в Забайкалье вылетели спасатели

«Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолете в Каларский муниципальный округ, где произошел съезд гусеничного вездехода с геологами в озеро Амудиса», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Главное управление МЧС Забайкальского края работает в режиме повышенной готовности. Ситуацию держат на особом контроле ведомство и губернатор Александр Осипов.