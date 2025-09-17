Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево помогал фронту

Адвокат добавил, что брат его подзащитного сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Сам Боглаев, по словам Чигилейчика, тоже хотел отправиться на СВО, но не смог из-за проблем со здоровьем. Вместо этого он регулярно доставлял гуманитарную помощь.