В Забайкалье вертолёт спасателей вылетел к озеру Амудиса после падения вездехода

Вертолёт с спасателями вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае после падения вездехода с людьми, сообщили в региональном МЧС России в Telegram. По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, четверо пассажиров удалось спасти.
По информации экстренных служб, у гусеничного вездехода, принадлежащего ООО «Икабья» филиала Гидрострой «ГеоТех», отказали тормоза при спуске с горы. Машина на большой скорости съехала в озеро Амудиса в Каларском муниципальном округе Забайкальского края.
В настоящее время сотрудники ГУ МЧС России по Забайкалью, водолазы поисково-спасательной службы и полиция проводят спасательные работы на месте происшествия. По факту гибели пяти человек возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.