Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье вертолёт спасателей вылетел к озеру Амудиса после падения вездехода

Вертолёт с спасателями вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае после падения вездехода с людьми, сообщили в региональном МЧС России в Telegram.

Вертолёт с спасателями вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае после падения вездехода с людьми, сообщили в региональном МЧС России в Telegram. По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, четверо пассажиров удалось спасти.

По информации экстренных служб, у гусеничного вездехода, принадлежащего ООО «Икабья» филиала Гидрострой «ГеоТех», отказали тормоза при спуске с горы. Машина на большой скорости съехала в озеро Амудиса в Каларском муниципальном округе Забайкальского края.

В настоящее время сотрудники ГУ МЧС России по Забайкалью, водолазы поисково-спасательной службы и полиция проводят спасательные работы на месте происшествия. По факту гибели пяти человек возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.