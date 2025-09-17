В Забайкалье вертолёт спасателей вылетел к озеру Амудиса после падения вездехода

Вертолёт с спасателями вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае после падения вездехода с людьми, сообщили в региональном МЧС России в Telegram. По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, четверо пассажиров удалось спасти.