Один из фигурантов дела о хищении денег бойцов СВО в Шереметьево помогал фронту

По версии следствия, в январе 2025 года Боглаев, Алексей Кабочкин и Игорь Бардин создали преступную группировку. Аферисты обманывали бойцов, прибывших в аэропорт, уговаривая их заплатить от 10 до 35 тысяч рублей якобы за покупку потерянных билетов. Кроме того, военнослужащих приглашали в бары, где им навязывали услуги по завышенным расценкам. В ряде случаев с банковских карт пострадавших списывались суммы, достигающие 600 тысяч рублей.