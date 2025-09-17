Комиссия МАК отчиталась о работе по авиакатастрофе в Амурской области: промежуточные результаты

Члены комиссии Межгосударственного авиационного комитета представили отчет по авиакатастрофе в Амурской области. Крушение пассажирского борта Ан-24 случилось в июле 2025 года. Готов промежуточный отчет, уведомили в пресс-службе МАК.
Так, уточняется, что документ выпустили в соответствии с утвержденными правилами расследования авиапроисшествий с гражданскими ВС в России. Комиссия руководствовалась также приложением 13 Конвенции о международной гражданской авиации.
«МАК публикует промежуточный отчет (предварительная справка) по результатам расследования авиационного происшествия, произошедшего 24 июля 2025 года в районе аэропорта Тынды в Амурской области», — говорится в уведомлении.
Так, документ содержит поступившую в комиссию по расследованию фактическую информацию. Сбор и анализ данных продолжается. Комиссия изучает информацию о подготовке и действиях экипажа самолета Ан-24. Кроме того, проводится анализ работоспособности систем воздушного судна, сказано в отчете.
В документе подчеркивается, что сведения являются предварительными. Информация будет уточнена по результатам всех необходимых исследований.
По наиболее вероятной версии, самолет не смог совершить посадку из-за низкой облачности. Пилоты могли не увидеть посадочную полосу. Из-за этого самолету пришлось сделать не одну попытку перед приземлением. Борт пропал с радаров сразу после неудачного захода на посадочную полосу. Спустя несколько часов спасатели с воздуха увидели обломок фюзеляжа. Как предположили специалисты, при аварийной посадке на борту начался пожар, самолет мог разбиться при ударе.
Всего на рейс зарегистрировались 49 человек. Среди членов экипажа был 29-летний инженер технической службы Алексей Лысенко. Как рассказали его родственники, перед полетом он выходил на связь. Сменщики подтвердили, что Алексей Лысенко был в числе членов экипажа. Они сообщили, что борт прилетел с какой-то технической неисправностью. Кроме того, рейс задержали на два часа из-за погодных условий. Родственники инженера уточнили, что тот не говорил ничего о неисправностях. Он рассказал о проблемах на другом самолете. Однако Ан-24 был, по его словам, исправен.