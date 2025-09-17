Комиссия МАК отчиталась о работе по авиакатастрофе в Амурской области: промежуточные результаты

Всего на рейс зарегистрировались 49 человек. Среди членов экипажа был 29-летний инженер технической службы Алексей Лысенко. Как рассказали его родственники, перед полетом он выходил на связь. Сменщики подтвердили, что Алексей Лысенко был в числе членов экипажа. Они сообщили, что борт прилетел с какой-то технической неисправностью. Кроме того, рейс задержали на два часа из-за погодных условий. Родственники инженера уточнили, что тот не говорил ничего о неисправностях. Он рассказал о проблемах на другом самолете. Однако Ан-24 был, по его словам, исправен.