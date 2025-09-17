Вертолет МЧС вылетел к озеру в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми

В августе компания из трех человек пыталась переехать на «КамАЗе» реку Тыл, которая впадает в Удскую губу Охотского моря. Из-за подъема уровня воды машина заглохла: два человека успели выбраться, а третьего мужчину унесло в сторону моря на бочке из-под ГСМ. Позже стало известно, что он погиб.