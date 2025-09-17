Вертолет МЧС вылетел к озеру в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми

Вертолет со спасателями вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми. Об этом в среду, 17 сентября, сообщило ГУ МЧС России по региону.
— Сотрудники ГУ МЧС РФ, водолазы поисково-спасательной службы и полицейские вылетели на вертолете в Каларский муниципальный округ, где произошел съезд гусеничного вездехода с геологами в озеро Амудиса, — сказано в Telegram-канале ведомства.
15 сентября вездеход с геологами утонул в озере Амудиса в Забайкальском крае. По предварительным данным, авария произошла при спуске с горы из-за отказа тормозов.
В машине на момент инцидента находились девять человек: четверо смогли выплыть на поверхность, судьба остальных геологов неизвестна.
В августе компания из трех человек пыталась переехать на «КамАЗе» реку Тыл, которая впадает в Удскую губу Охотского моря. Из-за подъема уровня воды машина заглохла: два человека успели выбраться, а третьего мужчину унесло в сторону моря на бочке из-под ГСМ. Позже стало известно, что он погиб.