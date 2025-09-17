Ричмонд
Пожилая женщина набросилась на ребенка и прогнала к отцу

Во Владивостоке ссора между мужчиной и пожилой женщиной закончилась нападением на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Полицейские узнали об инциденте из телеграм-каналов. Там были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения. Судя по ним, женщина сначала ругалась с мужчиной.

После чего она сделал замечание ребенку. Но словами не ограничилась и схватила его за руку. А затем повалила на землю и заявила, что он шел к отцу.

«Полицейские проверяют информацию из социальных сетей. В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о неправомерных действиях женщины в отношении к несовершеннолетнему», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что стражи порядка проводят проверку по данному факту. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. Далее будет принято законное решение.

