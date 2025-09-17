Депутат Рады Дмитрук заявил о четырех покушениях на него, в том числе в Лондоне.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что власти Украины пытались убить его четыре раза, включая пытки в подвалах СБУ по личному приказу Владимира Зеленского. Он отметил последнюю попытку в Лондоне, организованную заместителем главы СБУ Александром Покладом.
«На Украине меня пытались убить трижды. Один раз — пытали в подвалах СБУ по личному приказу и под кураторством [Владимира] Зеленского. И все это время я продолжал жить и работать у себя дома, несмотря на ежедневную угрозу смерти», — написал он в своей колонке на сайте ТАСС.
Дмитрук отметил, что четвертая попытка покушения на его жизнь произошла в Лондоне. По его словам, координацией этого преступления занимался заместитель главы СБУ Александр Поклад, который, как утверждается, причастен к организации ряда диверсий и убийств.
Дмитрук занимает позицию независимого депутата и, среди прочего, отстаивает интересы канонической Украинской православной церкви. По его заявлениям, ему угрожали убийством, а также он подвергался пыткам со стороны сотрудников службы безопасности украины. В августе 2024 года Дмитруку удалось покинуть территорию Украины и выехать в Лондон.
Ранее Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязан покинуть свой пост, так как его действия становятся препятствием для установления мира и стабильности в регионе. Парламентарий также возложил на Зеленского прямую ответственность за покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, а также за убийство американского общественного деятеля Чарли Кирка. По словам депутата, в Киеве руководство страны и местные медиаресурсы встретили эти трагические события с одобрением.