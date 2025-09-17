Депутат Рады Дмитрук заявил, что украинские власти пытались его убить 4 раза

«На Украине меня пытались убить трижды. Один раз — пытали в подвалах СБУ по личному приказу и под кураторством [Владимира] Зеленского. И все это время я продолжал жить и работать у себя дома, несмотря на ежедневную угрозу смерти», — написал он в своей колонке на сайте ТАСС.