Фигурант дела о хищениях у бойцов СВО помогал военным на передовой

У одного из фигурантов уголовного дела по поводу хищения денежных средств у бойцов СВО в «Шереметьево» Дмитрия Боглаева есть благодарность за помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Павел Чигилейчик.