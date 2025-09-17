Ричмонд
Фигурант дела о хищениях у бойцов СВО помогал военным на передовой

Один из фигурантов дела о хищениях у бойцов СВО есть благодарность от военных.

Источник: Комсомольская правда

У одного из фигурантов уголовного дела по поводу хищения денежных средств у бойцов СВО в «Шереметьево» Дмитрия Боглаева есть благодарность за помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Павел Чигилейчик.

По словам юриста, его подопечный помогал бойцам на СВО, за что он был награжден благодарностью от военных.

«Он неоднократно помогал приобретать для участников спецоперации необходимые вещи, медикаменты и продукты», — сказал адвокат.

Напомним, всего по уголовному делу о краже денег у военных российской армии в «Шереметьево» арестовано около 30 человек, в том числе полицейские патрульно-постовой службы ГУ МВД России в аэропорту, а также предполагаемый глава ОПГ Алексей Кабочкин.

Позже выяснилось, что несколько лиц, проходящих по уголовному делу о хищении денежных средств у военнослужащих СВО в «Шереметьево», пошли на сделку со следствием, оформив досудебные соглашения о сотрудничестве.