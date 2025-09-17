Шесть регионов пережили ночь в особом режиме: карта атак БПЛА за 17 сентября

С 21:30 до 23:00 по московскому времени средства ПВО уничтожили пять украинских дронов самолетного типа, в том числе два над Белгородской областью, два в Ростовской области и один над Воронежской областью. В Воронеже, несмотря на отмену непосредственной угрозы удара БПЛА, режим опасности дроновой атаки остается в силе. Один дрон над городом был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. В Пензенской области также был временно отменен режим беспилотной опасности, о чем сообщил губернатор Олег Мельниченко.