В Красноярске раскрыли убийство, совершенное 10 лет назад на Металлургов

В ходе драки мужчине нанесли ножевое ранение в бедро.

Источник: Следственный комитет РФ

В Красноярске раскрыли убийство, совершенное 10 лет назад. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Следствие установило виновного в гибели красноярца, который был смертельно ранен в уличной драке в 2015 году. Им оказался 38-летний мужчина, который уже находится под стражей в Братске за аналогичное преступление.

Конфликт произошел на проспекте Металлургов между двумя компаниями, употреблявшими алкоголь. В ходе драки обвиняемый нанес потерпевшему ножевое ранение в бедро, после чего скрылся с места происшествия. Молодой человек скончался по пути в больницу.

Расследование, возобновленное в 2025 году, дало результат после повторного анализа материалов дела и допросов свидетелей. Подозреваемый был изобличен неопровержимыми доказательствами и полностью признал свою вину, подробно описав обстоятельства преступления на следственном эксперименте.

Ранее сообщалось о том, что жительницу Красноярска задержали по подозрению в убийстве сожителя в свой день рождения.