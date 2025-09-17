В Красноярске раскрыли убийство, совершенное 10 лет назад на Металлургов

В Красноярске раскрыли убийство, совершенное 10 лет назад. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Следствие установило виновного в гибели красноярца, который был смертельно ранен в уличной драке в 2015 году. Им оказался 38-летний мужчина, который уже находится под стражей в Братске за аналогичное преступление.
Конфликт произошел на проспекте Металлургов между двумя компаниями, употреблявшими алкоголь. В ходе драки обвиняемый нанес потерпевшему ножевое ранение в бедро, после чего скрылся с места происшествия. Молодой человек скончался по пути в больницу.
Расследование, возобновленное в 2025 году, дало результат после повторного анализа материалов дела и допросов свидетелей. Подозреваемый был изобличен неопровержимыми доказательствами и полностью признал свою вину, подробно описав обстоятельства преступления на следственном эксперименте.
