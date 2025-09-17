У бывшего главы Верховного суда Адыгеи Трахова изъяли активы на 13 миллиардов

Суд в Волгоградской области постановил изъять в доход государства 214 объектов недвижимости, которые принадлежат экс-главе Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и его родным. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ», ссылаясь на близкий к судебному процессу источник.
Уточняется, что общая стоимость изъятого имущества составляет более 13 миллиардов рублей. Решение было принято по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры РФ. Мера подлежит немедленному исполнению. Ответчики признали иск полностью, сказано в статье.
Трахов около 20 лет возглавлял Верховный суд Адыгеи. Прокуратура установила, что он оформлял объекты недвижимости — земельные участки и дома в Адыгее и Краснодаре — на тестя, жену Светлану и сына Рустема.
У семьи Аслана Трахова нашли недвижимость на 2,5 миллиарда рублей. Генпрокуратура пытается ее изъять. Откуда у Трахова деньги на такую недвижимость и чем еще он был известен — в материале «Вечерней Москвы».
Прокуроры считают, что большую часть этой недвижимости купил именно экс-судья. При этом его месячного заработка никак не могло хватить на такие огромные траты, поэтому, вероятно, он скрывал часть своих доходов. А все потому, что эти доходы могли быть нелегальными.