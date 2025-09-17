Опубликованы переговоры экипажа Ан-24 за секунды до крушения по Тындой

«В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: “Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…”, — говорится в отчете, передает РИА Новости. В 12:56:44 была завершена запись аудиоинформации бортового самописца. С 12:58:38 диспетчер неоднократно пытался связаться с экипажем по радиоканалу, однако попытки не увенчались успехом — ответа получено не было.