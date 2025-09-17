Ричмонд
Жителю Прикамья предъявлено обвинение в убийстве

50-летнему жителю Березовского района предъявлено обвинение в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Следствие установило, что вечером 26 августа мужчина выпивал со своим 52-летним знакомым у себя дома. По словам фигуранта, гость оскорбил его, и начался конфликт. Хозяин жилища нанес гостю не менее восьми ударов ножом в шею и грудь, мужчина скончался на месте. С наступлением ночи злоумышленник перенес тело на берег реки Песьянки и скрыл в зарослях камыша.

Спустя несколько дней родственница погибшего обратилась с заявлением о его исчезновении. В ходе совместной работы с оперативными сотрудниками МВД предполагаемого виновника удалось задержать. Прикамец добровольно указал следователю, где спрятал тело.

Ранее судимого за аналогичное преступление фигуранта заключили под стражу. Проводятся судебные экспертизы, расследование продолжается.