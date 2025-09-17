Выяснилось, что фигурант дела о хищении у бойцов СВО помогал фронту

Один из фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств в столичном аэропорту Шереметьево у участников специальной военной операции (СВО) Дмитрий Боглаев имеет благодарственное письмо за оказание помощи военнослужащим, находящимся на передовой. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Павел Чигилейчик.
По словам защитника, брат Боглаева в настоящее время участвует в СВО, и сам Дмитрий также изъявлял желание отправиться в зону боевых действий, однако этому воспрепятствовали проблемы со здоровьем. В связи с этим, он оказывал помощь, доставляя гуманитарный груз в район проведения спецоперации и всемерно поддерживал российских военнослужащих.
Чигилейчик подчеркнул, что его клиент неоднократно оказывал содействие, приобретая для бойцов СВО необходимые предметы обмундирования, медикаменты и продукты питания. Более того, за предоставленную помощь он был удостоен благодарственного письма от самих военнослужащих.
3 сентября 2025 года стало известно о том, что Боглаев выразил намерение отправиться в зону проведения специальной военной операции. В тот же день появились сообщения о том, что общая сумма ущерба по уголовному делу о систематических кражах денежных средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево возросла до трех миллионов рублей.
В начале мая текущего года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении около 20-ти человек в связи с серией хищений денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Основная часть эпизодов мошенничества была связана с искусственным завышением цен на услуги такси.
