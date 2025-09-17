Выяснилось, что фигурант дела о хищении у бойцов СВО помогал фронту

3 сентября 2025 года стало известно о том, что Боглаев выразил намерение отправиться в зону проведения специальной военной операции. В тот же день появились сообщения о том, что общая сумма ущерба по уголовному делу о систематических кражах денежных средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево возросла до трех миллионов рублей.