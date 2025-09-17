Силы ПВО отразили ночную атаку дронов в трех районах

В Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах были нейтрализованы вражеские беспилотники, сообщает Юрий Слюсарь.
Силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную воздушную атаку, уничтожив вражеские беспилотники в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах Ростовской области. На земле последствий не зафиксировано, гражданское население не пострадало. Об этом сообщил врио губернатора региона.
«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал» — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы системами ПВО. Операция прошла без ущерба для инфраструктуры и местных жителей.
В ночь на 17 сентября в ряде российских регионов был введен режим повышенной готовности из-за угрозы применения беспилотных летательных аппаратов. В частности, сообщения о возможном появлении дронов поступили из Пензенской, Воронежской и Брянской областей. О введенных мерах сообщили руководители соответствующих субъектов. Какие регионы оказались под угрозой вражеских беспилотников — в материале URA.RU.