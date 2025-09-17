Суд в Москве взыскал долг по оплате ЖКХ с Божены Рынски

Столичный суд взыскал долг по оплате коммунальных платежей с журналистки Божены Рынски. Но позже решение было отменено, указано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
— Вынесено определение об отмене судебного приказа, — говорится в документах.
Иск в суд о взыскании долга к журналистке подавал ГБУ Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов. Сумма взысканного долга не называется.
Отмечается, что решение об отмене судебного приказа могли вынести в связи с его оплатой, сказано в статье.
15 сентября Тверской районный суд столицы оштрафовал на 20 тысяч рублей Божену Рынски. Ее признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения.
Суд в Москве ранее постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с актрисы Дарьи Мороз. Был вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь, а также за тепло и электроэнергию. Фонд капремонта многоквартирных домов подавал в суд два иска к артистке, оба требования были удовлетворены.