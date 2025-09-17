Суд в Москве взыскал долг по оплате ЖКХ с Божены Рынски

Суд в Москве ранее постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с актрисы Дарьи Мороз. Был вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь, а также за тепло и электроэнергию. Фонд капремонта многоквартирных домов подавал в суд два иска к артистке, оба требования были удовлетворены.