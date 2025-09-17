Губернатор Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА в трёх районах Ростовской области

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе», — говорится в сообщении.
Согласно информации губернатора, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.
Накануне вечером в Министерстве обороны сообщили об уничтожении12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над четырьмя регионами России. Пять вражеских БПЛА было сбито над территорией Белгородской области, четыре — над Курской, два — над Брянской и один — над Ростовской областью.