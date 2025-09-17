Ричмонд
Губернатор Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА в трёх районах Ростовской области

В ночь с 16 на 17 сентября силы противовоздушной обороны России отразили удар украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя районами Ростовской области. Об этом в Telegram-канале рассказал избранный губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе», — говорится в сообщении.

Согласно информации губернатора, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Накануне вечером в Министерстве обороны сообщили об уничтожении12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над четырьмя регионами России. Пять вражеских БПЛА было сбито над территорией Белгородской области, четыре — над Курской, два — над Брянской и один — над Ростовской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше