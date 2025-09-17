Один из фигурантов дела о краже денег у военных СВО в Шереметьево помогал фронту

Один из фигурантов дела о хищении денежных средств в столичном аэропорту Шереметьево у участников спецоперации Дмитрий Боглаев помогал фронту. Об этом рассказал его адвокат Павел Чигилейчик.
— Боглаев оказывал поддержку СВО. У него есть благодарственное письмо за помощь военным, которые участвуют в спецоперации. Он много раз помогал приобретать для бойцов СВО необходимые вещи, медикаменты и продукты, — цитирует его РИА Новости.
По словам адвоката, его подзащитный хотел лично отправиться на фронт, но из-за проблем со здоровьем не смог, поэтому занимался доставкой гумпомощи. Кроме того, Боглаев рассказал следователям, что сам нашел виновных и вернул почти 700 тысяч рублей одному из пострадавших бойцов.
Размер ущерба по делу организованной группы, которая занималась хищением денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево, увеличился до трех миллионов рублей. Об этом сообщил 3 сентября Павел Чигилейчик.
21 июня Басманный суд в Москве арестовал еще одного организатора хищений у военных спецоперации в аэропорту Шереметьево.
До этого стало известно, что водители в несколько раз завышали цены на услуги, спаивали, а потом обворовывали своих пассажиров. Подкупные сотрудники правоохранительных органов закрывали на это глаза. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях дела.