В Уфе проверяют факт травмирования ребенка в детсаду

СК организовал проверку после публикации в соцмедиа.

Источник: ru.freepik.com

В Уфе проводится проверка информации о травмировании ребенка в детском саду. Об этом сообщили в следкоме Башкирии.

По данным ведомства, в социальных медиа появилась публикация матери, которая обнаружила у своего малолетнего ребенка перелом руки после пребывания в дошкольном учреждении.

Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфе СУ СК России по Республике Башкортостан организована процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи проведут комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.