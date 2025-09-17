Заблокированная в РФ американская соцсеть регистрирует новый товарный знак

У LinkedIn Corporation уже есть три действующих товарных знака в России. Первый — с логотипом — зарегистрирован 26 мая 2008 года, срок действия истекает 4 июня 2027 года. Еще два, включая название и логотип, зарегистрированы 10 мая 2012 года, их действие продолжается до 21 декабря 2029 года.