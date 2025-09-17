Стали известны последние слова Наговициной, переданные с пика Победы

Напомним, альпинистка Наталья Наговицина родом из Пермского края. Она сломала ногу во время спуска с пика Победы. Из-за травмы Наталья не могла продолжить путь, и её оставили в палатке с минимальным количеством еды и воды. За попытками спасти Наталью Наговицину следил весь мир. После нескольких попыток спасательные работы были прекращены. Дрон, который удалось запустить к ней 2 сентября, не зафиксировал признаков жизни у палатки Наговициной.