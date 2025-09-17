Ричмонд
Стали известны последние слова Наговициной, переданные с пика Победы

Альпинистка Наталья обратилась к сыну.

Источник: Кадр видео

Последние слова альпинистки Натальи Наговициной, которые она передала с пика Победы, огласила её подруга, сообщает «КП-Пермь».

Изначально о них заявили в передаче «Новые русские сенсации» на НТВ. Подруга оставшейся на пике альпинистки Лия Попова рассказала в эфире, что Наталья сказала следующее: «Передайте Мише, что мама задерживается». То есть она обратилась к своему сыну (впоследствии он публиковал видео живой Наговициной в палатке и просил СК и МИД России возобновить её спасение).

«КП-Пермь» удалось связаться с Лией и уточнить, когда Наталья сказала последние слова и кто их передал. Подруга Наговициной объяснила, что эти слова передали её мужу другие альпинисты, которые находились в базовом лагере на момент трагических событий.

«Это действительно были ее последние слова. Она их сказала либо в рацию начальнику базового лагеря Грекову, либо ребятам, которые были с ней на пике», — рассказала Лия Попова изданию.

Напомним, альпинистка Наталья Наговицина родом из Пермского края. Она сломала ногу во время спуска с пика Победы. Из-за травмы Наталья не могла продолжить путь, и её оставили в палатке с минимальным количеством еды и воды. За попытками спасти Наталью Наговицину следил весь мир. После нескольких попыток спасательные работы были прекращены. Дрон, который удалось запустить к ней 2 сентября, не зафиксировал признаков жизни у палатки Наговициной.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, как именно проходили попытки спасти Наговицину и подробности её восхождения.

Узнать больше по теме
Пик Победы: гора, которая не устает уносить жизни
Вершина Пик Победы, находящаяся на границе Кыргызстана и Китая — одна из наиболее опасных для восхождений гора. Ее высота превышает 7000 метров, а северное расположение на стыке двух климатических поясов делает пик абсолютно непредсказуемым в плане погоды. Вот почему название этой горы так часто связано трагическими событиями.
Читать дальше