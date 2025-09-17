Пермячка перевела 1,6 миллиона на «безопасный счет»

«Сотрудники портала» отправили женщине номера телефонов, по которым требовалось связаться для решения вопроса. Потерпевшая набрала один из этих номеров, а затем ее переключили на «специалиста Росфинмониторинга». Тот убедил пенсионерку, что ее сбережения в опасности, и теперь, чтобы аннулировать все предыдущие операции и спасти деньги, надо зачислить их на «безопасный счет». Пермячка выполнила инструкции и перевела на указанные счета 1,6 млн рублей.