Штурмовик полчаса прятался под водой от обстрелов ВСУ

Во время переправы группу атаковал вражеский FPV-дрон, который бойцы уничтожили, но затем по ним открыли минометный огонь. Штурмовику пришлось лечь в воду, вставить в рот камыш и дышать через него 30 минут. В ходе боевой задачи боец получил контузию левого уха, ранения ноги и ступни, но был эвакуирован товарищами.