Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» рассказал, как во время форсирования реки в Днепропетровской области полчаса скрывался под водой от обстрела ВСУ, дыша через стебель камыша. Боец получил ранения, но смог выжить и вернуться к своим.

Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» рассказал, как во время форсирования реки в Днепропетровской области полчаса скрывался под водой от обстрела ВСУ, дыша через стебель камыша. Боец получил ранения, но смог выжить и вернуться к своим.

«Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лег в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», — рассказал «Линза» журналистам РИА Новости.

Во время переправы группу атаковал вражеский FPV-дрон, который бойцы уничтожили, но затем по ним открыли минометный огонь. Штурмовику пришлось лечь в воду, вставить в рот камыш и дышать через него 30 минут. В ходе боевой задачи боец получил контузию левого уха, ранения ноги и ступни, но был эвакуирован товарищами.

Ранее сообщалось, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Новопетровское, расположенным в Днепропетровской области. Об этом информировали в Минобороны РФ.