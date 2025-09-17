МАК опубликовал последние слова пилотов перед крушением Ан-24 под Тындой

24 июля Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь. Через несколько часов были найдены обломки самолета. Позже губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на борту судна находились 43 пассажира, среди которых было пятеро детей, а также шесть членов экипажа.