МАК опубликовал последние слова пилотов перед крушением Ан-24 под Тындой

Международный авиационный комитет (МАК) в отчете назвал фразу, которая была последней зафиксирована на борту самолета Ан-24, разбившегося под Тындой в Амурской области.

Речевую информацию системы раннего предупреждения записал звуковой регистратор.

— В период с 12:56:41 по 12:56:44 регистратором была зафиксирована речевая информация от СРППЗ: «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…», — сказано в документе, передает РИА Новости.

После этого самописец перестал работать. Диспетчер неоднократно пытался вызвать пилотов, но не получил ответа.

24 июля Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь. Через несколько часов были найдены обломки самолета. Позже губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на борту судна находились 43 пассажира, среди которых было пятеро детей, а также шесть членов экипажа.