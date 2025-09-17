В Забайкалье спасатели вылетели на поиски геологов, утонувших в озере

Спасатели отправились на поиски геологов, которые на вездеходе упали в озеро в Каларском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
«15 сентября гусеничный вездеход с девятью геологами на борту съехал в озеро Амудиса. Четверо человек выбрались самостоятельно. Судьба пятерых остается неизвестной», — говорится в сообщении.
Пострадавшие смогли выйти на связь только 16 сентября. ГУ МЧС России по Забайкальскому краю работает в режиме ЧС, дело находится на особом контроле.
Вездеход принадлежал горнодобывающей компании «Икабья». Следователи СУ СКР по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (нарушение требований безопасности, повлекшее гибель двух и более человек).