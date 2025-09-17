В Магнитогорске водитель пошел на обгон и сбил девочку на пешеходном переходе

Как рассказали в Госавтоинспекции города, школьница переходила улицу Гагарина по зебре. По улице в это время ехал 58-летний мужчина на «Ниве». Он решил обогнать двигавшуюся впереди машину и не нашел для этого лучшего места, чем пешеходный переход. Мужчина выехал на встречную полосу и не пропустил школьницу.