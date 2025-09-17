В Магнитогорске водитель пошел на обгон и сбил девочку на пешеходном переходе

В Магнитогорске 16-летняя девочка пострадала в ДТП.
Как рассказали в Госавтоинспекции города, школьница переходила улицу Гагарина по зебре. По улице в это время ехал 58-летний мужчина на «Ниве». Он решил обогнать двигавшуюся впереди машину и не нашел для этого лучшего места, чем пешеходный переход. Мужчина выехал на встречную полосу и не пропустил школьницу.
Попавшая под колеса «Нивы» девочка осталась жива, но получила травмы. С места ДТП ее увезли в больницу.
Водителя привлекли к административной ответственности за выезд на встречную полосу. Ему грозит штраф до 7,5 тыс. рублей или лишение прав на управление автомобилем на полгода.