В Магнитогорске водитель пошел на обгон и сбил девочку на пешеходном переходе

В Челябинской области мужчина на «Ниве» сбил 16-летнюю школьницу.

Источник: ГАИ Магнитогорска

В Магнитогорске 16-летняя девочка пострадала в ДТП.

Как рассказали в Госавтоинспекции города, школьница переходила улицу Гагарина по зебре. По улице в это время ехал 58-летний мужчина на «Ниве». Он решил обогнать двигавшуюся впереди машину и не нашел для этого лучшего места, чем пешеходный переход. Мужчина выехал на встречную полосу и не пропустил школьницу.

Попавшая под колеса «Нивы» девочка осталась жива, но получила травмы. С места ДТП ее увезли в больницу.

Водителя привлекли к административной ответственности за выезд на встречную полосу. Ему грозит штраф до 7,5 тыс. рублей или лишение прав на управление автомобилем на полгода.