Стало известно о взрыве вейпа в коридоре российской поликлинике

Записанное на камеру наблюдения видео показывает, что происшествие случилось внезапно — в коридоре раздался резкий хлопок, после чего из кабинетов незамедлительно вышли медицинские работники. Как выяснилось, причиной непредвиденного происшествия стал взрыв вейпа, находившегося в кармане верхней одежды подростка. По счастливой случайности, в момент инцидента куртка не была надетой на школьнике, что позволило избежать телесных повреждений.