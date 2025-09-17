Стало известно о взрыве вейпа в коридоре российской поликлинике

В одном из филиалов детской поликлиники № 8 имени Невского в Челябинске произошел инцидент с взрывом электронной сигареты. Как сообщил главный врач учреждения Антон Рыжий в своем телеграм-канале, устройство сдетонировало прямо в кармане куртки подростка, однако сам школьник не пострадал.
Записанное на камеру наблюдения видео показывает, что происшествие случилось внезапно — в коридоре раздался резкий хлопок, после чего из кабинетов незамедлительно вышли медицинские работники. Как выяснилось, причиной непредвиденного происшествия стал взрыв вейпа, находившегося в кармане верхней одежды подростка. По счастливой случайности, в момент инцидента куртка не была надетой на школьнике, что позволило избежать телесных повреждений.
Врач акцентировал внимание на том, что электронные системы доставки никотина опасны не только содержанием вредных веществ, негативно воздействующих на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, но и представляют непосредственную физическую угрозу вследствие возможных технических неисправностей.
Добавим, что доктор призвал ввести запрет на реализацию подобных устройств несовершеннолетним, подчеркнув, что электронные сигареты не должны быть распространены среди подростковой аудитории.
