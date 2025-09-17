Суд в Москве арестовал первого замминистра строительства ДНР Мерваезову

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отравил под стражу первого замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мерваезовой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражей на срок два месяца», — сказали в суде.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, женщина была задержана в Пятигорске. Позже ее привезли в Москву. Пока ей вменяют два эпизода хищений.
Собеседник агентства также отметил, что Мерваезова проходит по делу бывшего главы Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ № 8) Вадима Выгулярного. Он также обвиняется в особо крупном мошенничестве.