В Самарской области 22-летний мотоциклист без прав погиб в ДТП с трактором

В Самарской области в ДТП погиб 22-летний парень. Авария произошла вечером 16 сентября в Пестравском районе, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Около 20.13 парень ехал на мотоцикле Irbis TTR 250 без документов по дороге Майское — Лозовое — Михеевка.
— Он наехал на стоящий трактор МТЗ 82 в составе прицепа, — прокомментировала пресс-служба МВД региона.
22-летний мотоциклист погиб на месте. Уточняется, что прав на вождение двухколесного транспорта у него не было. Полицейские разбираются в обстоятельствах этой аварии, в том числе в нарушениях, которые допустил тракторист.
Также 16 сентября три человека погибли на трассе М-5 в Сызранском районе: там грузовик врезался в стоящую легковушку. А в Кошкинском районе грузовик выехал на встречку и устроил аварию: один человек погиб, двое — пострадали.