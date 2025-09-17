Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области 22-летний мотоциклист без прав погиб в ДТП с трактором

В Пестравском районе вечером 16 сентября произошло смертельное ДТП.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в ДТП погиб 22-летний парень. Авария произошла вечером 16 сентября в Пестравском районе, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Около 20.13 парень ехал на мотоцикле Irbis TTR 250 без документов по дороге Майское — Лозовое — Михеевка.

— Он наехал на стоящий трактор МТЗ 82 в составе прицепа, — прокомментировала пресс-служба МВД региона.

22-летний мотоциклист погиб на месте. Уточняется, что прав на вождение двухколесного транспорта у него не было. Полицейские разбираются в обстоятельствах этой аварии, в том числе в нарушениях, которые допустил тракторист.

Также 16 сентября три человека погибли на трассе М-5 в Сызранском районе: там грузовик врезался в стоящую легковушку. А в Кошкинском районе грузовик выехал на встречку и устроил аварию: один человек погиб, двое — пострадали.